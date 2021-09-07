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Ко Дню города в Минске пройдет более 130 мероприятий - главные площадки уже преображаются
Столица готовится ко Дню города. Всего запланировано более 130 мероприятий. Главные праздничные площадки по традиции развернутся в центре Минска.
Дворец спорта порадует гостей музыкальным и гастрономическим нон-стопом. Стартует он в полдень. А шуметь торговые ряды с угощениями и сувенирами ручной работы будут до позднего вечера.
В это же время колоритно будет и в Верхнем городе. Зрителей соберет фестиваль национальных культур. Там представят традиционные блюда и ремесла, обряды и танцы. В вечерней же афише концерт Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга.
Финальный аккорд праздника прозвучит в 22:00
Фейерверк дадут в сквере Старостинская слобода (недалеко от гостиницы "Беларусь"). Впрочем, красочно и атмосферно в Минске уже сейчас. Как столица преображается ко Дню города, что еще попало в афишу - узнала Елена Витко.
40-метровое панно и фотоинсталляции, объемные звезды и радиусные пилоны. Все эти арт-композиции занимают свое место: Минск готовится ко Дню города. Цветовая гамма праздника перекликается с геральдикой столицы, а также с колоритом осени. В графике это отображает и стилизованный кленовый лист. Здесь же силуэты достопримечательностей Минска: ворота на Привокзальной площади, Кафедральный собор, ратуша.
Этот фон совершенно не утяжелен никакими геометрическими линиями, пересечениями. Он такой же чистый и интересный, как наш город. Дополнительно наша графика была украшена элементами - пиктограммами, которые говорят о том, чему уделяют внимание в свободное время наши минчане. Театры, кино, музыка, спорт, прогулки с детьми, караоке - все, что дополняет красками нашу жизнь. И все эти краски легли в основу нашей графики.
Уже завтра к вечеру столица предстанет в завершенном образе. Последние штрихи остаются и в программе мероприятий. Их запланировано более 130. Основные, конечно же, в субботу.
В 11 часов будет торжественное возложение цветов к стеле "Минск - город-герой". Так будет дан старт открытию праздничных мероприятий ко Дню города. Также 11-го числа в парке Янки Купалы в 19 часов пройдет церемония вручения наград "Минчанин года" и "Лучший по профессии". Это традиционное мероприятие, которое мы попытались подать необычно. На берегу реки Свислочь будет установлена сцена, задником которой станет светодинамичный фонтан.
Интерактивные выставки и гостеприимные ярмарки, спортивные состязания и квесты. Open air будут как районные, так и городские
Центральная праздничная локация развернется у Дворца спорта. Сейчас здесь монтируют сцену из пяти площадок. Подобный комплекс появится впервые. Это позволит создать объемное шоу. Так, в День города музыкальный фестиваль будет шуметь 10 часов нон-стоп. Программа рассчитана на молодежь и семейный отдых.
Колоритный фестиваль у ратуши объединит культуры разных национальностей. На празднике будут представлены традиционные блюда, песни и танцы 25-ти стран.
Мы даже девиз праздника Дня города сказали: Минск - это город, который объединяет. Объединяет поколения, объединяет профессии, объединяет национальности.
Яркий финал в День города обеспечит фейерверк. Озарится небо в 22:00 над сквером Старостинская слобода. В воскресенье праздничная эстафета обретет спортивные краски. На низком старте Минский полумарафон.
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