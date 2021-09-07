Ко Дню города в Минске пройдет более 130 мероприятий - главные площадки уже преображаются

Столица готовится ко Дню города. Всего запланировано более 130 мероприятий. Главные праздничные площадки по традиции развернутся в центре Минска.

Дворец спорта порадует гостей музыкальным и гастрономическим нон-стопом. Стартует он в полдень. А шуметь торговые ряды с угощениями и сувенирами ручной работы будут до позднего вечера.



В это же время колоритно будет и в Верхнем городе. Зрителей соберет фестиваль национальных культур. Там представят традиционные блюда и ремесла, обряды и танцы. В вечерней же афише концерт Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга.





Финальный аккорд праздника прозвучит в 22:00



Фейерверк дадут в сквере Старостинская слобода (недалеко от гостиницы "Беларусь"). Впрочем, красочно и атмосферно в Минске уже сейчас. Как столица преображается ко Дню города, что еще попало в афишу - узнала Елена Витко.



40-метровое панно и фотоинсталляции, объемные звезды и радиусные пилоны. Все эти арт-композиции занимают свое место: Минск готовится ко Дню города. Цветовая гамма праздника перекликается с геральдикой столицы, а также с колоритом осени. В графике это отображает и стилизованный кленовый лист. Здесь же силуэты достопримечательностей Минска: ворота на Привокзальной площади, Кафедральный собор, ратуша.











Этот фон совершенно не утяжелен никакими геометрическими линиями, пересечениями. Он такой же чистый и интересный, как наш город. Дополнительно наша графика была украшена элементами - пиктограммами, которые говорят о том, чему уделяют внимание в свободное время наши минчане. Театры, кино, музыка, спорт, прогулки с детьми, караоке - все, что дополняет красками нашу жизнь. И все эти краски легли в основу нашей графики. Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП "Минскреклама"





Уже завтра к вечеру столица предстанет в завершенном образе. Последние штрихи остаются и в программе мероприятий. Их запланировано более 130. Основные, конечно же, в субботу.









В 11 часов будет торжественное возложение цветов к стеле "Минск - город-герой". Так будет дан старт открытию праздничных мероприятий ко Дню города. Также 11-го числа в парке Янки Купалы в 19 часов пройдет церемония вручения наград "Минчанин года" и "Лучший по профессии". Это традиционное мероприятие, которое мы попытались подать необычно. На берегу реки Свислочь будет установлена сцена, задником которой станет светодинамичный фонтан. Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома





Интерактивные выставки и гостеприимные ярмарки, спортивные состязания и квесты. Open air будут как районные, так и городские





Центральная праздничная локация развернется у Дворца спорта. Сейчас здесь монтируют сцену из пяти площадок. Подобный комплекс появится впервые. Это позволит создать объемное шоу. Так, в День города музыкальный фестиваль будет шуметь 10 часов нон-стоп. Программа рассчитана на молодежь и семейный отдых.

Колоритный фестиваль у ратуши объединит культуры разных национальностей. На празднике будут представлены традиционные блюда, песни и танцы 25-ти стран.











Мы даже девиз праздника Дня города сказали: Минск - это город, который объединяет. Объединяет поколения, объединяет профессии, объединяет национальности. Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома





Яркий финал в День города обеспечит фейерверк. Озарится небо в 22:00 над сквером Старостинская слобода. В воскресенье праздничная эстафета обретет спортивные краски. На низком старте Минский полумарафон.