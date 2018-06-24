Ко Дню молодежи в столице накануне прошел пятый фестиваль молодежных субкультур

В парке Победы развернулись интерактивные площадки стрит-арта - виртуальной реальности, футбольного фристайла. Форум начался с конкурса "Огонь танца", а завершился "Битвой диджеев". Победители этих баттлов представят Минск на Дне молодежи на "Славянском базаре в Витебске".

"Мы постоянно стараемся совершенствовать. И главное его отличие - это добавление новых субкультур, новых направлений. Мы будем показывать наших блогеров - это тоже одно из таких бурно развивающихся направлений. Они будут снимать блог, рассказывать о мероприятии в своем молодежном блог-формате. Посмотрим, что получится".