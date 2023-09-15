Ко Дню народного единства в белорусских школах прошел единый урок памяти

День народного единства для нас, школьников, это тоже праздник, напоминающий нам о важном историческом событии. Это наша благодарность предыдущим поколениям, которые сумели отстоять право быть вместе и самим определять свою судьбу.

Илария Панкрат, учащаяся гимназии № 15 г. Минска