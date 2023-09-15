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Ко Дню народного единства в белорусских школах прошел единый урок памяти

Ко Дню народного единства в белорусских школах прошел единый урок памяти. Об освободительном походе Красной армии в 1939 году, почему эта дата справедливого воссоединения белорусского народа, в интерактивной форме рассказывали школьникам и в столичной гимназии № 15. Учащиеся 8-х и 9-х классов собрались в кабинете будущего музея (его здесь откроют уже в октябре). Экспозицию готовили полтора года школьники вместе с родителями.

День народного единства для нас, школьников, это тоже праздник, напоминающий нам о важном историческом событии. Это наша благодарность предыдущим поколениям, которые сумели отстоять право быть вместе и самим определять свою судьбу.
Илария Панкрат, учащаяся гимназии № 15 г. Минска

Завтра, шестой школьный день, по всей стране также посвятят Дню народного единства.

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