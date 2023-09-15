3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Ко Дню народного единства в белорусских школах прошел единый урок памяти
Ко Дню народного единства в белорусских школах прошел единый урок памяти. Об освободительном походе Красной армии в 1939 году, почему эта дата справедливого воссоединения белорусского народа, в интерактивной форме рассказывали школьникам и в столичной гимназии № 15. Учащиеся 8-х и 9-х классов собрались в кабинете будущего музея (его здесь откроют уже в октябре). Экспозицию готовили полтора года школьники вместе с родителями.
День народного единства для нас, школьников, это тоже праздник, напоминающий нам о важном историческом событии. Это наша благодарность предыдущим поколениям, которые сумели отстоять право быть вместе и самим определять свою судьбу.
Завтра, шестой школьный день, по всей стране также посвятят Дню народного единства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Вместе развивать культуру - участников конкурса "Наше поколение" пригласили в Казанский Кремль
В мире резко возросла заболеваемость корью - в чем причина
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября