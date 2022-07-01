Ко Дню Независимости Беларуси в парке Победы появится памятный знак

Визуализация была произведена как фотофиксация этого места. Мы вписали размер масштабный вот этому размеру памятника в среду и определили площадку, которая будет прилегать и моститься в виде исторического камня. Будет возможность подойти к этому памятнику, сфотографироваться, оставить на память фотографию. Я надеюсь, что памятник станет достойным началом увековечивания наших подвигов на набережной Победителей.

Анна Аксенова, главный ландшафтный архитектор отдела ландшафтной архитектуры и экологии УП "Минскпроект"