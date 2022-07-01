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Ко Дню Независимости Беларуси в парке Победы появится памятный знак

В благодарность и вечную память нашим героическим предкам на набережной Победителей в парке Победы совсем скоро установят памятный знак. Идею создания памятника предложил благотворительный фонд Алексея Талая. Дизайн композиции разработал народный художник Беларуси Владимир Слободчиков. Площадку под скульптуру выбирали совместно с архитектором Анной Аксеновой, именно она несколько лет назад создала архитектурно-ландшафтное решение парка. Строители уже перешли к стадии укладки декоративного камня.

Визуализация была произведена как фотофиксация этого места. Мы вписали размер масштабный вот этому размеру памятника в среду и определили площадку, которая будет прилегать и моститься в виде исторического камня. Будет возможность подойти к этому памятнику, сфотографироваться, оставить на память фотографию. Я надеюсь, что памятник станет достойным началом увековечивания наших подвигов на набережной Победителей.
Анна Аксенова, главный ландшафтный архитектор отдела ландшафтной архитектуры и экологии УП "Минскпроект"

"Живая память благодарных поколений"

Памятник будет напоминать фронтовое письмо-треугольник, а рядом - древо жизни как символ преемственности поколений. Лепту в изготовление композиции "Живая память благодарных поколений" мог внести каждый. Силумин для отливки сплава добывали "с каждой семьи по копейке" - желающие могли принести в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Подобные знаки появятся в Бресте и Москве.

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