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Ко Дню Независимости МИД Беларуси запустил красочный флешмоб в соцсетях
В День Независимости красочный флешмоб запустил в социальных сетях МИД нашей страны. Маленькие белорусы, живущие в самых разных странах, передают Родине привет и поздравления. "Беларусь - наше все!
"С праздником, любимая страна! Благополучия, процветания и мирного неба над головой", - говорится в обращениях. Очень впечатляет география: Россия, Китай, Япония, Монголия, США, Аргентина, Бразилия, Куба, ОАЭ, Азербайджан, Кыргызстан, Германия, Нидерланды, ЮАР и другие.
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