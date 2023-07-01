Ко Дню Независимости в Минске открылось 18 новых зеленых маршрутов

Созданы такие хорошие зоны, есть место для всех: и для пенсионеров, и для детей, и для матерей с маленькими детьми, уютные места со скамейками, с местами, где можно отдохнуть, позаниматься спортом, детские площадки. И эту работу, конечно же, будем продолжать, потому что отзывы жителей очень неплохие.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома