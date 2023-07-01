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Ко Дню Независимости в Минске открылось 18 новых зеленых маршрутов

Экотропы столицы сегодня оценили председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Места отдыха оснащены всем необходимым, чтобы провести время с семьей и заняться спортом: футбольные и волейбольные площадки, пешеходные тропы для прогулок, лесные веломаршруты и детские игровые зоны.

Созданы такие хорошие зоны, есть место для всех: и для пенсионеров, и для детей, и для матерей с маленькими детьми, уютные места со скамейками, с местами, где можно отдохнуть, позаниматься спортом, детские площадки. И эту работу, конечно же, будем продолжать, потому что отзывы жителей очень неплохие.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома

Всего в столице уже 45 обустроенных экотроп. Ежегодно в каждом районе Минска будет появляться еще по две зеленые локации.

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