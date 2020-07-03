Ко Дню Независимости в Петрикове открыли обновленный детский сад

Символично, что произошло это 30 июня, когда город отметил день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. За последние 1,5 года здесь произошло много изменений. Построили новый жилой квартал, реконструируют роддом, который долгое время был не востребован - Петриков оживает. Вскоре это будет второй город шахтеров - через год заработает горно-обогатительный комбинат. В том числе и поэтому развитие здесь идет достаточно динамично.