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Ко дню Победы: в масштабном исполнении симфонии № 7 Шостаковича примет участие Белтелерадиокомпания
80 лет спустя - ко Дню Великой Победы!
Бессмертное произведение Дмитрия Шостаковича - Симфония № 7 "Ленинградская" - зазвучит в праздничном концерте к памятной дате. В масштабном исполнении этого сочинения примет участие и наш коллектив - оркестр Белтелерадиокомпании, а также Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь.
За дирижерским пультом - народный артист Беларуси, маэстро Александр Анисимов. Премьера произведения Шостаковича состоялась в 1942 году и сразу получила мировое признание, оркестры соперничали за право первыми ее исполнить. В концерте белорусских коллективов 80 лет спустя она прозвучит 5 мая на сцене Большого концертного зала Белгосфилармонии.
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