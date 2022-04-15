Ко дню Победы: в масштабном исполнении симфонии № 7 Шостаковича примет участие Белтелерадиокомпания

80 лет спустя - ко Дню Великой Победы!



Бессмертное произведение Дмитрия Шостаковича - Симфония № 7 "Ленинградская" - зазвучит в праздничном концерте к памятной дате. В масштабном исполнении этого сочинения примет участие и наш коллектив - оркестр Белтелерадиокомпании, а также Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь.

За дирижерским пультом - народный артист Беларуси, маэстро Александр Анисимов. Премьера произведения Шостаковича состоялась в 1942 году и сразу получила мировое признание, оркестры соперничали за право первыми ее исполнить. В концерте белорусских коллективов 80 лет спустя она прозвучит 5 мая на сцене Большого концертного зала Белгосфилармонии.