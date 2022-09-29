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Ко Дню пожилых людей - 30 сентября нотариусы и адвокаты проконсультируют бесплатно

Ко Дню пожилых людей - 30 сентября нотариусы и адвокаты проконсультируют бесплатно

30 сентября во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро Беларуси будут бесплатно консультировать пожилых граждан и инвалидов. Мероприятие пройдет в рамках республиканской акции "Уважение. Забота. Ответственность", приуроченной ко Дню пожилых людей.

У заинтересованных есть возможность задать вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе по:

  • оформлению наследственных прав;

  • составлению завещаний;

  • отчуждению недвижимости.

"Проведение в рамках правового просвещения подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным датам, для нотариального сообщества Беларуси стало традиционным. Цель таких мероприятий - правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан", -отметили в Белорусской нотариальной палате.

Фото: pravo.by

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