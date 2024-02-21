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Ко дню родного языка в БГУ презентовали книгу "Белорусская орфография в медиа"

"Неделя родного языка" - настоящая традиция на факультете журналистики БГУ. Образовательные квесты, тематические семинары и языковые баттлы - часть студенческих будней. В этом году к празднованию приурочили и презентацию книги профессора Виктора Ивченкова. "Белорусская орфография в медиа" станет не только полезным изданием для студентов и преподавателей, но и незаменимым помощником для современных журналистов и издателей.

Издание "Белорусская орфография в медиа" также доступна и в электронном варианте.

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