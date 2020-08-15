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Ко дню рождения легендарного Пьера Ришара

Ко дню рождения Пьера Ришара "Беларусь 3" представляет режиссерскую работу легендарного француза. Сегодня в эфире социокультурного телеканала комедия "Рассеянный", в которой актер сыграл главную роль. Пьер Ришар - дважды гость Беларуси. Он приезжал в Минск в 2011 и 2016 годах, презентуя свои театральные и киноработы, встречаясь с журналистами. Звезда мирового кино Ришар отмечал красоту страны и дружелюбность белорусов.

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