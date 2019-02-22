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Ко Дню защитников Отечества фильм "Воин - это призвание" Агентства теленовостей

В преддверии Дня защитников Отечества Агентство теленовостей готовит большой фильм. Танкисты, летчики, парашютисты. Истории героических поступков и семейные традиции. Как воспитать настоящего защитника Отечества? Во сколько лет можно начинать уроки допризывной подготовки? Кто сегодня готовит школьников к службе в армии? Ответы уже завтра. На "Беларусь 1".

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