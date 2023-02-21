Ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь Белтелерадиокомпания подготовила тематический эфир

23 февраля Белтелерадиокомпания подготовила для зрителей праздничную программу передач - тематические выпуски проектов и кинопоказ, концерты.

Первыми с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в эфире главного телеканала страны поздравят ведущие шоу "Доброе утро, Беларусь!". К празднику команда проекта подготовила сюжеты о роте почетного караула и военно-патриотическом клубе "Рысь". Специальный гость из Министерства обороны расскажет о службе в Вооруженных Силах.

В 18:30 телеканал "Беларусь 1" покажет "Один день" из жизни краповых беретов - служащих войсковой части 3214 внутренних войск МВД Беларуси, где под ликом ловкой и отважной рыси исполняет свой воинский долг и проходит профессиональную подготовку боевое братство спецназа.

В 19:20 на канале телеверсия торжественного собрания и праздничного концерта, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

23 февраля в проекте "ПИН_КОД" на "Беларусь 2" телезрители познакомятся с представителями МЧС и их ежедневными подвигами. В программе расскажут о воспитании современной молодежи в военно-патриотическом клубе "Рысь" и о юном герое, который спас жизнь человеку. Главным сюрпризом выпуска станет премьера рубрики "Память сердца", в которой наследники Победы расскажут о подвигах своих прадедов. Также в программе идеи подарков к празднику, которые можно сделать своими руками.

Социокультурный канал "Беларусь 3" подготовил подборку тематического игрового кино: "По законам военного времени 3" (Россия, 2019), "Служили два товарища" (СССР, 1968) и "Офицеры" (СССР, 1971).

Гостем проекта "Кадры жизни" 23 февраля станет директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев. Он расскажет, как всегда хотел быть офицером и не представлял себя без музыки.

В 15:50 вниманию зрителей сольный концерт Руслана Алехно "За жизнь". Завершит праздничный эфир на "Беларусь 3" телеверсия концерта к 105-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь "Отечеству служим" в 22:40.