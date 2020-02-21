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Ко Дню защитников Отечества во Дворце Республики прошли торжественное собрание и концерт
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Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
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Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В каких белорусских услугах заинтересована Аргентина, рассказал Николас Пинейро
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