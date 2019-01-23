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Ко II Европейским играм будет выпущена эксклюзивная партия часов

Новые коллекции часов с символикой II Европейских игр. Эксклюзивная партия выпущена будет на Минском часовом заводе к началу соревнований. Сегодня журналистам показали, как будут выглядеть три модели. Самая большая партия - разноцветная - предназначена для волонтеров. Часы в более дорогом исполнении - со стальным корпусом, минеральным стеклом и кожаным ремешком - достанутся победителем игр, а также представителям официальных делегаций.

Часы с символикой II Европейских игр появятся и в продаже. Приобрести сувениры можно будет в специализированных магазинах часового завода, а также на спортивных объектах игр и в фан-зонах.

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