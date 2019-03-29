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Ко II Европейским играм студенческая деревня преобразится в спортивный мегаполис
Минск все активнее и ярче погружается в атмосферу II Европейских игр. Наша столица международного спортивного форума встретит участников и гостей, как говорится, по высшему разряду. Кстати, несколько телепутеводителей по Минску предложили и журналисты "Евроньюс". За несколько дней видео посмотрели почти полсотни тысяч человек, и это только русскоязычная версия. До новых высот тянутся и строители в студенческой деревне. Здесь возвели два новых общежития. Первыми их опробуют именно спортсмены II Европейских игр. Для чего в каждом номере появились кровати-конструкторы? Какая спортивная судьба ждет самый масштабный фуд-корт Европейских игр? И краш-тест от профессионального спортсмена. Преображение студенческой деревни в спортивный мегаполис - в сюжете Яна Пашкевича.
Да, мои коллеги из "Евроньюс" провели неплохую экскурсию для зрителей, но я бы добавил все-таки еще одну локацию - студенческую деревню, где и поселятся более 4000 спортсменов со всей Европы. Однако первые достижения здесь устанавливают строители. Вот это самое большое общежитие, а это его комната. Что здесь еще происходит, сейчас расскажу.
Традиционный белорусский войт масштабного спортивного поселения - Андрей Половинкин - делает все, чтобы студенческая деревня с каждым днем все больше выходила на пик своей формы.
Ратушей Спортвилля станет одно из двух новых общежитий. Первой сюда переехала штаб-квартира администрации деревни. Меняют имидж общежитий не только снаружи, большой апгрейд произошел и в комнатах. Уровень общежитий прокачают до 3-звездочного гостиничного комплекса.
Провести же краш-тест комфорта спортивной деревни мы пригласили собственного жилищного эксперта.
Удар держать придется от серебряного призера Европейских игр в Баку и участника Олимпиады в Рио - боксера Дмитрия Асанова. Раунд первый.
При этом простор белорусских комнат можно оценить даже по этим кадрам из олимпийского Рио.
В коридорах же тем временем большой строительный бум, здесь заканчивают с мейкапом интерьеров.
Рядом же возводят и огромную станцию подзарядки спортсменов - масштабный круглосуточный фуд-корт на 2000 человек почти готов.
Спортивный дух эти строения сохранят и после соревнований. Здесь обустроят несколько мини-арен для местного СДЮШОР по фигурному катанию. А вот сам каток на время станет большой кухней.
Олимпийский микрорайон наберет оптимальную форму уже к 1 мая. На время же II Европейских игр это место будет жить в ритме нон-стоп - в обновленных апартаментах поселится почти 6000 тысяч участников главного европейского старта четырехлетия.
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