ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Ко II Европейским играм в столице появятся четыре фан-зоны с фуд-кортами

Ко II Европейским играм в столице появятся четыре фан-зоны с фуд-кортами, гигантскими экранами и детскими площадками. Они разместятся на стадионе "Динамо", "Чижовка-Арене", "Минск-Арене" и у Дворца спорта. Тут же в конце октября установят 4-метровый земной шар, на котором яркий цветок папоротника и слоган Игр будут сверкать тысячами светодиодов.

Сейчас руководство города разрабатывает основной вопрос - транспортную логистику. 15 спортивных объектов и деревню атлетов свяжут шаттл-басы. В спортивной деревне появится пассажирский терминал с информационными табло. А на проезжей части организуют транспортные коридоры.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все