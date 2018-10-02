Ко II Европейским играм в столице появятся четыре фан-зоны с фуд-кортами, гигантскими экранами и детскими площадками. Они разместятся на стадионе "Динамо", "Чижовка-Арене", "Минск-Арене" и у Дворца спорта. Тут же в конце октября установят 4-метровый земной шар, на котором яркий цветок папоротника и слоган Игр будут сверкать тысячами светодиодов.