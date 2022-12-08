Коалиция по запрету биооружия обратилась к Президенту Беларуси

Коалиция по запрещению биологического оружия выступила в поддержку Президента Беларуси в деле ликвидации лабораторий США в Казахстане и Армении. Представители партий и движений из девяти стран обратились с открытом письмом к Александру Лукашенко, в котором поддержали его инициативу поставить и обсудить на предстоящем саммите ОДКБ в Минске вопрос американских военно-биологических лабораторий на территории Казахстана и Армении. В своем выступлении на прошедшем саммите организации в Ереване Президент Беларуси потребовал ликвидировать данные объекты в государствах - членах ОДКБ.