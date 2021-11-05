Новый детский сад открыли в Минске - поздравить родителей и педагогический коллектив приехала Н. Кочанова

В нашей стране приоритетное направление государственной политики — это, конечно, здравоохранение, образование, поддержка семей, воспитывающих детей. Это было всегда и для нас это приоритет. Поэтому ввод в эксплуатацию таких объектов, где созданы великолепные условия, здесь не только это детское дошкольное учреждение будет работать на то, чтобы воспитывать ребят дошкольного возраста, но и будет работать в целом на микрорайон, потому что есть бассейн. Здесь будут оказываться услуги для других деток, которые не посещают это дошкольное учреждение вместе с родителями. Поэтому приоритет детям, молодежи, семьям, воспитывающим детей, был, есть и остается.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси