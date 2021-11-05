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Новый детский сад открыли в Минске - поздравить родителей и педагогический коллектив приехала Н. Кочанова
Еще один подарок горожанам в преддверии 7 Ноября - детский сад на 230 мест в Октябрьском районе столицы. Учреждение открылось в новом районе масштабной жилой застройки. Поздравить родителей и педагогический коллектив сегодня приехала Наталья Кочанова. И уже по доброй традиции любой праздник не обходится без подарков. Спикер верхней палаты передала детскому саду сертификат на приобретение цветного лазерного принтера.
Для развития детей здесь есть все необходимое: бассейн, компьютерный класс, два универсальных музыкальных зала и даже площадка для изучения ПДД. Создана безбарьерная среда: пандус на крыльце главного входа, нескользящее покрытие полов, электрический подъемник для детей с инвалидностью. Провели и благоустройство территории.
В нашей стране приоритетное направление государственной политики — это, конечно, здравоохранение, образование, поддержка семей, воспитывающих детей. Это было всегда и для нас это приоритет. Поэтому ввод в эксплуатацию таких объектов, где созданы великолепные условия, здесь не только это детское дошкольное учреждение будет работать на то, чтобы воспитывать ребят дошкольного возраста, но и будет работать в целом на микрорайон, потому что есть бассейн. Здесь будут оказываться услуги для других деток, которые не посещают это дошкольное учреждение вместе с родителями. Поэтому приоритет детям, молодежи, семьям, воспитывающим детей, был, есть и остается.
Факт
К слову, все группы уже сформированы, но учреждение будет запускаться поэтапно. Сейчас дети на адаптации, чтобы и малыши, и мамы спокойно вошли в воспитательный процесс. К концу года садик выйдет на полную мощность.
Всего в столице сейчас насчитывается 467 учреждений дошкольного образования
Посещают детсады 91 тысяча воспитанников.
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