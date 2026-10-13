Кочанова: Чтобы сохранить традиционную семью, важно вернуться к своим истокам

Чтобы сохранить семью в ее традиционном понимании, сегодня важно вернуться к своим истокам. Таким мнением во время Международного форума "Разговор о важном" поделилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова.



Одиночество, однополые браки, чайлдфри. В современном мире семейные ценности встречаются с серьезными вызовами, противостоять которым необходимо международному сообществу.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Задачи у всех схожие. Везде наши главы государств, руководители наших стран говорят об одном - о традиционной семье, о сохранении семейных ценностей. И семья везде находится под защитой государства. Поэтому, в общем, у нас задачи одни - сделать так, чтобы будущее наших стран было светлое. Оно может быть тогда светлым и счастливым, когда будет счастливая семья в каждом нашем государстве".

Международный диалог о важном объединил 13 октября около 300 человек. Это представители духовенства, образования, здравоохранения, молодые и многодетные семьи, представители государственной власти и парламентарии, в том числе 6 делегаций стран СНГ.



По завершении пленарного заседания участники Международного форума возложили цветы к памятнику Герою Беларуси Никите Куконенко.