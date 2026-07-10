Кочанова: Мы сегодня полностью обеспечили энергетическую безопасность своей страны

Мирный атом, устойчивость энергосистемы, подготовка кадров и развитие региона. БелАЭС и ее влияние на комфорт для жизни в Островецком районе - в центре внимания спикера верхней палаты парламента. 63 млрд кВт.ч собственной электроэнергии. Суверенной! Столько выработала наша БелАЭС за 5 лет работы. Еще в цифрах: это позволило нам заместить около 17 млрд кубометров природного газа. Запуск и стабильная работа станции стали историческим шагом, который изменил энергетический баланс и экономику Беларуси. Мы полностью отказались от импорта электроэнергии. И сейчас 40 % внутренних потребностей мы закрываем самостоятельно. Кроме того, БелАЭС стала и ключевым фактором развития Островецкого района.

10 июля на промышленной площадке и в самом Островце побывали сенаторы во главе со спикером верхней палаты Натальей Кочановой. В центре внимания - экономика, социальное развитие района и комфорт для жизни.

Первый мегаватт, поданный в энергосистему, стал сигналом к старту новой эры в энергетической независимости. И за 5 лет энергоблок подтвердил надежность и эффективность. БелАЭС стабильно генерирует чистую, безопасную электроэнергию. К слову, установила уже 2 достижения с занесением в Книгу рекордов Беларуси. И это не предел, уверено руководство станции.

Сергей Бобович, гендиректор Белорусской АЭС:

"У нас в перспективе третий блок. Переговоры идут с российской стороной, этот блок будет идентичен первому и второму".

БелАЭС - драйвер региона и большой экономики

Атомная станция сегодня - настоящий драйвер для региона и большой экономики. Белорусское государство смотрит в будущее и делает ставку на мирный атом.

"5 лет назад, торжественно запуская в работу первую Белорусскую атомную электростанцию в Островце, страна вступила в новую эру. Сооружение АЭС не только укрепило нашу энергетическую безопасность, но и определило дальнейшее развитие Беларуси как высокотехнологичного государства. Если хотите, наличие у страны собственной атомной станции - это в определенном смысле способ обеспечения суверенитета и независимости", - заявил белорусский лидер.

Беларусь готова делиться компетенциями

Наработанными компетенциями, кадрами, опытом в сфере развития атомной энергетики Беларусь готова делиться со своими партнерами. Например, с Узбекистаном. Об этом накануне шла речь на переговорах с Шавкатом Мирзиёевым.

Там как раз в работе масштабный проект по созданию первой в стране атомной электростанции в Джизакской области. Строительство стартовало в июне 2026 года.

Учебно-тренировочный центр обучает молодежь

Современная станция, как наша БелАЭС, стабильно генерирует чистую, а главное безопасную электроэнергию. В этом сегодня убедились сенаторы. Станция - это люди, которые обеспечивают ее успешную и стабильную работу. В коллективе около 3 тыс. человек. В их числе и уникальные специалисты, которые на станции - в учебно-тренировочном центре - регулярно пополняют свой багаж новыми знаниями.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы сегодня полностью обеспечили энергетическую безопасность своей страны. И эта атомная станция - это наша гордость. Это тот инновационный проект, которым мы гордимся по праву. Беларусь стала той страной, у которой есть такое грандиозное сооружение. Это то, что сегодня помогает нам экономически жить более успешно. Атомная станция - это прежде всего безопасность. Поэтому здесь особое внимание уделяется подготовке квалифицированных специалистов, которые работают на этой станции".

Кадры для атомной отрасли готовят еще в школе, БелАЭС уже не первый год активно сотрудничает с Национальным детским технопарком. Только в этом сезоне состоялось 14 образовательных смен. Энергетика будущего, зеленая химия, природные ресурсы, электроника и связь, инженерная экология - направления, которые сегодня особенно востребованы на рынке труда и для обеспечения работы крупных предприятий страны. У БелАЭС есть и соглашения с ведущими вузами на подготовку нужных для отрасли кадров.

Татьяна Петрович, учащаяся Национального детского технопарка:

"Это моя первая учебная смена в Национальном детском технопарке. Я была в апреле этого года по направлению "инженерная экология". И когда узнала, что есть шанс съездить на экскурсию на Белорусскую атомную электростанцию, я сразу же согласилась. И с первых минут, как только мы приехали в это замечательное место, это было незабываемое впечатление. Очень подробная инструкция, как и что работает, нам все показывают, рассказывают".

Захар Сулешко, учащийся Национального детского технопарка:

"Я рассматриваю переезд в Островец, потому что интересна тема энергетики, и большие возможности открываются с атомной электростанцией. Я не волнуюсь переезжать, потому что тут все условия комфортные для молодежи есть".

Станция формирует половину доходов района

По красоте Островца видно, что станция дала импульс стремительному развитию региона. Сегодня она формирует практически половину доходов района. По уровню средней заработной платы Островецкий район в тройке лидеров Беларуси. Инфраструктура преображается. Современные школы, детские сады, больницы и спортивные комплексы - это комфорт для жизни.