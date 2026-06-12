Кочанова о программе развития Полесья: Беларусь получит абсолютно уникальный край

Программа развития Припятского Полесья дает свои результаты. Об этом по итогам выездного заседания экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики заявила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

12 июня в Столинском районе в центре внимания один из главных вопросов - как развиваются полесские районы, как их сделать еще более привлекательными для жизни. Как подчеркнула председатель Совета Республики, данная стратегическая программа предполагает уверенный переход "от восстановления к развитию". Для ряда регионов, которые долгое время ассоциировались в основном с преодолением последствий чернобыльской аварии, этот проект открывает принципиально новые перспективы. Напомним, масштабная программа охватывает 9 районов Брестской и Гомельской областей, включает в себя около 400 мероприятий, а общий объем финансирования превышает 5,4 млрд руб.

Наталья Кочанова выразила глубокую уверенность, что если текущая программа будет полностью реализована к 2030 году, Беларусь получит абсолютно "уникальный край, аналогов которому в мире не найти".

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07ccff8e-0c6d-4da3-bcf1-fdb83827d2fd/conversions/8be85c9f-b0dd-4475-b841-2e1a4df9bc6e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07ccff8e-0c6d-4da3-bcf1-fdb83827d2fd/conversions/8be85c9f-b0dd-4475-b841-2e1a4df9bc6e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07ccff8e-0c6d-4da3-bcf1-fdb83827d2fd/conversions/8be85c9f-b0dd-4475-b841-2e1a4df9bc6e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07ccff8e-0c6d-4da3-bcf1-fdb83827d2fd/conversions/8be85c9f-b0dd-4475-b841-2e1a4df9bc6e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Программа развития Припятского Полесья на 2025-2030 годы уникальная, на мой взгляд. Эта программа охватывает 5 районов Гомельской области и 4 района Брестской области, где проживает 348 тыс. населения. Уникальный край по своей природе. Здесь живут трудолюбивые, замечательные люди. Результат этой программы - повышение благосостояния граждан, которые проживают на этих территориях, повышение заработной платы. Сегодня мы заслушали ход выполнения этой программы".

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Программа комплексная. Основная ее цель - это экономика, то есть придать такой импульс развитию этим девяти районам, чтобы люди могли зарабатывать, обеспечивать нормальное, достойное проживание, имели нормальные условия для того, чтобы дети получали образование, медицинское обслуживание, чтобы мы могли развивать новые технологии".

Парламентарий отметил, что глава государства поставил задачу, чтобы проекты были такими, чтобы уже в середине пятилетки люди видели результаты от них и понимали, что они приносят пользу их региону.

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Разговор продолжился в Давид-Городке на предприятии по выращиванию и переработке плодоовощной продукции. Только в 2025 году здесь произведено 810 т соленых огурцов, 680 т квашеной капусты, 125 т соленых томатов. Сегодня эта продукция поставляется во все торговые сети нашей страны. А с 2019 года еще и экспортируется в Россию.

Сергей Быба, директор предприятия по выращиванию и переработке плодоовощной продукции:

"Теплица наша была построена в ноябре прошлого года. Посадили в начале марта, в конце марта мы уже сняли первые огурцы. На данный момент мы отправили в сеть около 150 т. Сейчас, когда немножко цена будет падать, мы уже будем перерабатывать. Мы давно уже думали о том, чтобы у нас было свое сырье. И с такой задумкой мы строили этот комплекс. Площадь теплицы 1 гектар. Огурцы эти в первом обороте, но когда они начнут уже меньше давать, мы посадим второй оборот, чтобы у нас на осень опять был новенький товарный молодой огурец".

Развитие туристического потенциала Припятского Полесья