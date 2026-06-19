Кочанова вручила полоцким медработникам ключи от арендных квартир

Здоровье нации - приоритет, определенный Всебелорусским народным собранием. На этом акцентировала внимание председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время заседания Полоцкого райисполкома. Обеспечение демографической безопасности и создание комфортных условий для жизни белорусов - вопросы, которые находятся на особом контроле государства. Перед местными органами власти поставлены задачи по техническому переоснащению, модернизации и строительству новых медучреждений. Главный практический шаг для Полоцкого региона в этом году - ввод в эксплуатацию новой центральной городской поликлиники. Ее возводят в быстрорастущем микрорайоне райцентра.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b259d9bd-a8f2-4acf-8daf-565c44b8c6db/conversions/73dfd604-7e76-4db1-a266-fa3e97cd84d6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b259d9bd-a8f2-4acf-8daf-565c44b8c6db/conversions/73dfd604-7e76-4db1-a266-fa3e97cd84d6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b259d9bd-a8f2-4acf-8daf-565c44b8c6db/conversions/73dfd604-7e76-4db1-a266-fa3e97cd84d6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b259d9bd-a8f2-4acf-8daf-565c44b8c6db/conversions/73dfd604-7e76-4db1-a266-fa3e97cd84d6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Сегодня состоялся предметный разговор, где обсуждались те вопросы, которые необходимо решить в городе Полоцке, для того чтобы исправить ту ситуацию, которая складывается. По многим показателям здесь ситуация неплохая. Но вместе с тем есть вопросы, которые необходимо решать. Была дана оценка работе каждого медучреждения Полоцка".

Закрепление специалистов в регионах