3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Кочанова вручила полоцким медработникам ключи от арендных квартир
Здоровье нации - приоритет, определенный Всебелорусским народным собранием. На этом акцентировала внимание председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время заседания Полоцкого райисполкома. Обеспечение демографической безопасности и создание комфортных условий для жизни белорусов - вопросы, которые находятся на особом контроле государства. Перед местными органами власти поставлены задачи по техническому переоснащению, модернизации и строительству новых медучреждений. Главный практический шаг для Полоцкого региона в этом году - ввод в эксплуатацию новой центральной городской поликлиники. Ее возводят в быстрорастущем микрорайоне райцентра.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Сегодня состоялся предметный разговор, где обсуждались те вопросы, которые необходимо решить в городе Полоцке, для того чтобы исправить ту ситуацию, которая складывается. По многим показателям здесь ситуация неплохая. Но вместе с тем есть вопросы, которые необходимо решать. Была дана оценка работе каждого медучреждения Полоцка".
Закрепление специалистов в регионах
В числе важных задач - закрепление молодых специалистов в регионах. Один из ключевых факторов - обеспечение жильем. В преддверии профессионального праздника Наталья Кочанова вручила полоцким медработникам ключи от арендных квартир. Дом возвели в кратчайшие сроки в молодом микрорайоне с развитой инфраструктурой.