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Кочанова: Беларусь и Нигерию связывают добрые дружеские отношения
Сегодня Беларусь и Нигерию связывают добрые дружеские отношения. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова во время встречи с первой леди Нигерии Олуреми Тинубу.
Обе страны объединяет и стремление к миру, и патриотическое воспитание молодежи, и поддержка семей, воспитывающих детей. Беларусь готова к сотрудничеству абсолютно по всем направлениям, в том числе и в торгово-экономическом взаимодействии.
Сегодня Беларусь имеет большой промышленный потенциал, мы выпускаем много сельхозтехники, обеспечиваем продовольственную безопасность страны и поставляем на экспорт большое количество продуктов питания. В прошлом году эти цифры составили 8 млрд долларов. Кроме того, для нас важно межпарламентское сотрудничество, взаимодействие с общественными организациями Нигерии, а также партнерство в сфере молодежной политики.
В беседе с высокой гостьей Наталья Кочанова отметила и важную в нашем развитии дату - 30 лет президентства. За небольшой промежуток времени Беларусьсегодня - это высокоразвитая страна с замечательным человеческим потенциалом.
В те лихие 90-е мы помним очень хорошо разгул бандитизма, проблемы в социально-экономических вопросах, практически надо было отвести страну от пропасти. Президент Беларуси это сделал, по крупицам создавая своим умом, талантом вместе с теми людьми, которые были рядом, нашу страну. По всем показателям у нас есть прогресс. Если сравнить ту страну в 90-х, в которой жила я, в которой жили многие из нас, и сегодня, то это существенная разница.
Спикер верхней палаты парламента также отметила: в реализации внешней политики наша страна готова подставить плечо помощи и дружественным странам. Беларусь нацелена на взаимовыгодное сотрудничество с государствами, которые открыто и честно готовы вести диалог.
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