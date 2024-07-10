Кочанова: Беларусь и Нигерию связывают добрые дружеские отношения

В те лихие 90-е мы помним очень хорошо разгул бандитизма, проблемы в социально-экономических вопросах, практически надо было отвести страну от пропасти. Президент Беларуси это сделал, по крупицам создавая своим умом, талантом вместе с теми людьми, которые были рядом, нашу страну. По всем показателям у нас есть прогресс. Если сравнить ту страну в 90-х, в которой жила я, в которой жили многие из нас, и сегодня, то это существенная разница.

Наталья Кочанова,председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси