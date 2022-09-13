Кочанова: Беларусь и Россия будут вместе противостоять вызовам, которые есть в отношении наших стран

Беларусь и Россия вместе будут делать все для того, чтобы противостоять тем вызовам, которые сегодня есть в отношении наших стран, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Краснодарского края, сообщает БелТА.

"Губернатор Краснодарского края был у нас на Форуме регионов Беларуси и России. Мы с ним познакомились. Краснодарский край и Беларусь связывают добрые отношения, и не только в плане экономики, хотя она очень важна. У нас вырос товарооборот. Юг России - это житница. Вы знаете отношение Президента Беларуси к сельскому хозяйству. Очень много сделано и делается для поддержки агропромышленного комплекса нашей страны. Мы рады тому, что в этом году у нас хороший урожай, погода помогла. Поэтому наше сотрудничество развивается, но совершенству нет предела", - сказала спикер верхней палаты.

Наталья Кочанова отметила важность начала сотрудничестваСовета Республики и Совета Федерации по работе с молодежью. "Поезд Памяти" - это, на мой взгляд, уникальный проект. Я планирую в ближайшее время посетить Москву и мы будем вместе с Валентиной Матвиенко прорабатывать этот проект на следующий год. У нас при Национальном собрании создан Молодежный совет, недавно избрали второй созыв. Поэтому мы будем очень рады, если наша молодежь будет дружить и сотрудничать. Они и сейчас общаются. Но если будут еще такие тесные отношения с Краснодарским краем, это тоже будет замечательно. Мы продумаем какие-то еще проекты, которые позволят нам работать по направлению молодежной политики. За молодежью будущее и нам нужно продвигать это сотрудничество. Со своей стороны мы будем делать все возможное, - отметила спикер. - И, конечно, 28 союзных программ, которые были подписаны на Высшем госсовете президентами наших стран. Мы договорились о том, что будем отслеживать их реализацию".

У Беларуси и России для сотрудничества много разных направлений, констатировала Наталья Кочанова. Спикер подчеркнула, что на уровне губернаторов активно налажено взаимодействие, но обмен визитов должен также проходить на уровне председателей областных, городских, районных Советов депутатов. "Да, у нас есть города-побратимы, они действительно работают по всем направлениям, но вот таких официальных визитов законодателей двух стран не так много. Мне кажется, что их недостаточно. Когда мы с Валентиной Матвиенко подводили в неформальной обстановке итоги Форума регионов, я выступила с такой инициативой и Валентина Ивановна ее поддержала, - дополнила спикер.

"Депутатский корпус, сенаторы - мне кажется, это одна из основных составляющих в сотрудничестве между нашими странами. И мы все вместе будем делать все для того, чтобы противостоять тем вызовам, которые сегодня есть в отношении наших стран. То, что мы, собственно говоря, и делаем, мы же поддерживаем друг друга на всех международных площадках. А сейчас это надо как никогда, потому что это совершенно обезумевший Запад со своими санкциями. Поэтому мы вместе должны делать все для того, чтобы отстаивать правду в отношении наших стран. Я уверена, что сотрудничество по разным направлениям даст свои результаты", - сказалаНаталья Кочанова.





