Кочанова: Беларусь и Россия вышли на новый уровень сотрудничества

Беларусь и Россия вышли на абсолютно новый этап в развитии отношений по всем направлениям. Об этом заявила спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова во время встречи с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, отметив важность быть едиными в условиях, когда Запад проводит агрессивную политику в отношении Союзного государства. Подчеркнута также значимость межпарламентского сотрудничества, взаимодействия в рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Подведены итоги заседания Высшего Госсовета, принятия двадцати восьми отраслевых программ интеграции.