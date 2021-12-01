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Кочанова: Беларусь и Россия вышли на новый уровень сотрудничества
Беларусь и Россия вышли на абсолютно новый этап в развитии отношений по всем направлениям. Об этом заявила спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова во время встречи с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, отметив важность быть едиными в условиях, когда Запад проводит агрессивную политику в отношении Союзного государства. Подчеркнута также значимость межпарламентского сотрудничества, взаимодействия в рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Подведены итоги заседания Высшего Госсовета, принятия двадцати восьми отраслевых программ интеграции.
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