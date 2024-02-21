Кочанова: Беларусь - миролюбивая страна, и мы делаем все, чтобы жить в мире и согласии со своими соседями

Беларусь - миролюбивая страна, и мы делаем все, чтобы жить в мире и согласии со своими соседями. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова на встрече с руководителями учреждений здравоохранения. Поднимали широкий спектр вопросов: приоритеты государственной политики Беларуси и международная обстановка, особенности законодательной деятельности и работы верхней палаты парламента, электоральная кампания, информационная гигиена и ответственность за будущее государства.