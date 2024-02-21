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Кочанова: Беларусь - миролюбивая страна, и мы делаем все, чтобы жить в мире и согласии со своими соседями

Беларусь - миролюбивая страна, и мы делаем все, чтобы жить в мире и согласии со своими соседями. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова на встрече с руководителями учреждений здравоохранения. Поднимали широкий спектр вопросов: приоритеты государственной политики Беларуси и международная обстановка, особенности законодательной деятельности и работы верхней палаты парламента, электоральная кампания, информационная гигиена и ответственность за будущее государства.

Несмотря на санкционное давление, эффективная работа экономического блока позволяет наращивать ВВП. Это укрепляет социальные гарантии. За 2023 год в стране дважды поднимали пенсии.

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