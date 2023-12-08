Кочанова: Каждый белорус должен получать высококвалифицированную медпомощь

Каждый белорус должен получать высококвалифицированную медицинскую помощь. Таким мнением поделилась председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в городе Минске Наталья Кочанова.

На заседании Мингорисполкома накануне говорили об устранении недостатков в системе здравоохранения белорусской столицы. Так, практически все пункты поручения главы государства выполнены. До конца года завершится ремонт детских лечебных учреждений. На контроле выполнение операций по эндопротезированию. Уже приняты дополнительные меры, открыто еще одно отделение на базе 11-й городской клинической больницы и организована работа в две смены всех операционных, где оказывается помощь данной категории пациентов.

На острие остаются также вопросы вакцинации, проведения диспансеризации, ранняя диагностика предраковых и раковых заболеваний.

