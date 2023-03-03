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Кочанова: Белорусы с турецким народом всегда были и будут вместе

Кочанова: Белорусы с турецким народом всегда были и будут вместе

Белорусы с турецким народом всегда были и будут вместе, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Беларусь Мустафой Озджаном, пишет БелТА.

"Прежде всего хотела бы еще раз выразить слова соболезнования всему турецкому народу, вам лично, президенту страны в связи с той страшной трагедией, которая произошла в Турции. Поверьте, Беларусь соболезнует и сопереживает. Мы все эти дни жили этой трагедией. Вы знаете, что Президент нашей страны Александр Лукашенко в числе первых направил соболезнование Президенту Турции Реджепу Эрдогану и сразу же дал поручение по оказанию всяческого содействия в ликвидации последствий землетрясения. Вы знаете, что наши спасатели участвовали в спасении людей, им удалось спасти 6 человек. Наши ребята работали самоотверженно - так говорят турецкие коллеги, - рассказала Наталья Кочанова. - Конечно, мы постарались оказать посильную помощь турецкому народу. Но самое главное, вы должны знать, что белорусский народ - очень миролюбивый. Мы всегда сопереживаем тем трагедиям, которые происходят в мире, потому что понимаем, насколько это страшно, когда погибают люди".

"Я понимаю, что сейчас тяжелый период в жизни турецкого народа, страны в целом, - дополнила спикер. - Наша страна готова поддерживать и помогать. Все, что мы можем сделать для турецкого народа и вашей страны, - мы готовы оказать всяческое содействие. И поэтому примите еще раз самые искренние соболезнования. И мы с турецким народом всегда были и будем вместе".

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