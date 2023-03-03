3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Кочанова: Белорусы с турецким народом всегда были и будут вместе
Белорусы с турецким народом всегда были и будут вместе, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Беларусь Мустафой Озджаном, пишет БелТА.
"Прежде всего хотела бы еще раз выразить слова соболезнования всему турецкому народу, вам лично, президенту страны в связи с той страшной трагедией, которая произошла в Турции. Поверьте, Беларусь соболезнует и сопереживает. Мы все эти дни жили этой трагедией. Вы знаете, что Президент нашей страны Александр Лукашенко в числе первых направил соболезнование Президенту Турции Реджепу Эрдогану и сразу же дал поручение по оказанию всяческого содействия в ликвидации последствий землетрясения. Вы знаете, что наши спасатели участвовали в спасении людей, им удалось спасти 6 человек. Наши ребята работали самоотверженно - так говорят турецкие коллеги, - рассказала Наталья Кочанова. - Конечно, мы постарались оказать посильную помощь турецкому народу. Но самое главное, вы должны знать, что белорусский народ - очень миролюбивый. Мы всегда сопереживаем тем трагедиям, которые происходят в мире, потому что понимаем, насколько это страшно, когда погибают люди".
"Я понимаю, что сейчас тяжелый период в жизни турецкого народа, страны в целом, - дополнила спикер. - Наша страна готова поддерживать и помогать. Все, что мы можем сделать для турецкого народа и вашей страны, - мы готовы оказать всяческое содействие. И поэтому примите еще раз самые искренние соболезнования. И мы с турецким народом всегда были и будем вместе".
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все