Кочанова: Чистота - это бренд Беларуси

Члены Президиума Совета Республики во главе с председателем Натальей Кочановой, работники Секретариата Совета Республики принимают участие в республиканском субботнике в парке имени 40-летия Великого Октября в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.



Фронт работы - посадка деревьев, восстановление зеленой зоны, уборка территории от листвы. "Это наша традиция, когда в апрельские дни мы собираемся все вместе, чтобы принять участие в республиканском субботнике, - сказала Наталья Кочанова. - Территориально мы закрепленыза Ленинским районом, поэтому всегда с удовольствием откликаемся на предложение навести порядок на той или иной территории, высадить деревья".



По словам спикера, поработать вместе в такой прекрасный день - замечательно. "Это объединяет коллектив. Это во благо нашего города, нашей страны, - отметила председатель Совета Республики. - Мы гордимся чистотой, ухоженностью наших улиц, парков, скверов. Зачастую люди не задумываются, какой это тяжелый труд. Труд тех людей, которые занимаются этим изо дня в день, - работников жилищно-коммунального хозяйства, предприятий, организаций. Чтобы Беларусь всегда оставалась такой прекрасной и ухоженной, мы должны ценить это. Тот, кто сегодня примет участие в субботнике и поработает, лишний раз уже не бросит бумажку и постарается сохранить прекрасную природу, которая есть в нашей стране, чистоту и благоустроенность наших улиц".



"Чистота - бренд нашей страны, - подчеркнула Наталья Кочанова. - У нас не просто чистая и ухоженная страна, но еще у нас очень много зелени. Ежегодно проходят акции, когда мы все вместе высаживаем лес, деревья. Это абсолютно правильно. Это то, чем мы гордимся. Важно, что на субботники люди часто приходят с детьми, а это значит, что эта традиция будет передаваться из поколения в поколение. И мы всегда будем гордиться своей прекрасной, чистой, ухоженной и благоустроенной страной".



Для всех белорусов принять участие в субботнике - это праздник, отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаил Русый. "Глава государства в свое время эту традицию сохранил, потому что народ любит, чтит ее. Когда приходишь на субботник уже во взрослом возрасте, всегда вспоминаешь детство, когда убирали дворовые территории, школы, городили пастбища, заливали бетон, очень много леса высаживали. Каждый потом может прийти через год - два - три - пять и увидеть результаты своего труда. Или это цветущая клумба, или выросшее дерево, или целое здание. Как, например, когда мы работали на Национальной библиотеке, "Минск-Арене", музее истории Великой Отечественной войны - пусть человек полкуба залил бетона, но он внес свою лепту в создание будущего для последующих поколений".