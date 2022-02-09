Кочанова девушкам-курсанткам Университета МЧС: Надо гордиться своей страной и беречь ее как зеницу ока

Надо гордиться своей страной и беречь ее как зеницу ока, заявила председатель Совета Республики. Наталья Кочанова встретилась с девушками-курсантами Университета гражданской защиты МЧС. По словам спикера верхней палаты парламента, сейчас в мире непростая ситуация и самое страшное, когда люди находятся в состоянии войны. Главное призвание курсанток - служить людям, потому их работа очень важна. По мнению Натальи Кочановой, у девушек в погонах высокое чувство патриотизма, любви к своей родине и своему народу. Только такой человек может смело пойти туда учиться, где в случае необходимости придется защищать свою страну. Такие встречи - возможность обсудить вопросы, которые волнуют людей. Тем более сейчас, когда в Интернете распространяются фейки. Разговор сегодня получился живой и в форме диалога.