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Кочанова девушкам-курсанткам Университета МЧС: Надо гордиться своей страной и беречь ее как зеницу ока
Надо гордиться своей страной и беречь ее как зеницу ока, заявила председатель Совета Республики. Наталья Кочанова встретилась с девушками-курсантами Университета гражданской защиты МЧС. По словам спикера верхней палаты парламента, сейчас в мире непростая ситуация и самое страшное, когда люди находятся в состоянии войны. Главное призвание курсанток - служить людям, потому их работа очень важна. По мнению Натальи Кочановой, у девушек в погонах высокое чувство патриотизма, любви к своей родине и своему народу. Только такой человек может смело пойти туда учиться, где в случае необходимости придется защищать свою страну. Такие встречи - возможность обсудить вопросы, которые волнуют людей. Тем более сейчас, когда в Интернете распространяются фейки. Разговор сегодня получился живой и в форме диалога.
Также, по словам Натальи Кочановой, общение с людьми позволяет выявить и проблемы в законодательстве. Сейчас в стране действуют около 3 тысяч законов. Очень важное направление - работа с населением. Сенаторы постоянно проводят приемы по личным вопросам, прямые телефонные линии и диалоговые площадки, чтобы понимать, как правильно поступать в тех или иных вопросах.
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