Кочанова: Для того чтобы страна развивалась, народ должен быть един

Для того чтобы страна развивалась, народ должен быть един, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова на патриотическом форуме "Мы - белорусы!", посвященном Дню народного единства, пишет БЕЛТА.



"Для меня этот праздник - любовь к родной стране, наша история, тот трудный путь, который прошла наша страна и наш народ. И это праздник, когда мы чувствуем друг друга душой и сердцем. Когда мы все вместе думаем о том, что благодаря старшим поколениям сегодня имеем возможность жить в такой прекрасной, замечательной стране. И еще раз понимаем, насколько важно нам быть вместе для того, чтобы жить на своей земле, в суверенной, независимой стране", - отметила Наталья Кочанова.