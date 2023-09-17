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Кочанова: Для того чтобы страна развивалась, народ должен быть един
Для того чтобы страна развивалась, народ должен быть един, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова на патриотическом форуме "Мы - белорусы!", посвященном Дню народного единства, пишет БЕЛТА.
"Для меня этот праздник - любовь к родной стране, наша история, тот трудный путь, который прошла наша страна и наш народ. И это праздник, когда мы чувствуем друг друга душой и сердцем. Когда мы все вместе думаем о том, что благодаря старшим поколениям сегодня имеем возможность жить в такой прекрасной, замечательной стране. И еще раз понимаем, насколько важно нам быть вместе для того, чтобы жить на своей земле, в суверенной, независимой стране", - отметила Наталья Кочанова.
По словам спикера, разъединение народа всегда приводит к серьезным последствиям для страны. "Все просто. Разъединение нации - это всегда проблемы в стране, - подчеркнула председатель Совета Республики. - Для того чтобы страна развивалась, чтобы решались все проблемы и задачи, которые нужно решать в своей стране, конечно, народ должен быть един. А, самое главное, не будет мира и спокойствия там, где нет согласия в обществе".
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