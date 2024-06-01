Кочанова: Дружба между молодежью - это залог успешного сотрудничества Беларуси и Китая

Дружба между молодежью, подрастающим поколением - это залог успешного сотрудничества Беларуси и Китая в дальнейшем. Такое мнение в программе "Панорама" высказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

По ее словам, Беларусь традиционно приглашает детей из Китая на оздоровление. "Особенно в летний период, когда детки могут отдохнуть, полюбоваться красотой нашей родной страны, - отметила председатель Совета Республики. - Поэтому я еще раз предложила нашим китайским друзьям рассмотреть возможность оздоровления детей у нас в Беларуси".