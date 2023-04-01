Кочанова: Экономика Беларуси показывает, что мы сегодня можем спокойно жить и работать

Экономика показывает, что мы сегодня можем спокойно жить и работать. Это подчеркнула председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова в программе "Вопрос номер один".

Белорусская экономика - главная мишень Запада. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

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Одним из условий суверенитета и независимости Беларуси Александр Лукашенко назвал экономику.





"Вот уже три десятилетия фундаментом нашей государственной политики является социально ориентированная экономика. Эта политика успешна, и народ ее поддерживает. По всем показателям, характеризующим социальное равенство, Беларусь относится к наиболее благополучным странам. Мы создали государство без олигархов, мы не допустили концентрации капитала и собственности в одних руках, все национальные богатства принадлежат народу. Поэтому именно экономика, которая обеспечивает социальную защищенность граждан, является главной мишенью Запада", - подчеркнул Президент.

Сегодня Беларусь находится под санкционным давлением. Какой вопрос номер один для экономики Беларуси, ответила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.





"К нам применяют санкции, они для Беларуси не новость. Когда страна развивается по своим традициям и своим законам, многим это не нравится. Но вместе с тем мы видим результат той политики, которая проводится в нашей стране. И, конечно, для нас главное - экономика. Будет экономика, все остальное будет складываться удачно", - отметила Наталья Кочанова.

Председатель Совета Республики отметила, что Александр Лукашенко давно ставил задачи по импортозамещению, открытию новых предприятий и новых производств в каждом районе и городе. "Надо иметь свои предприятия, производства, технологии, науку для того, чтобы мы смогли жить так, как считаем мы, и могли развиваться. И сегодня мы видим, что экономика показывает то, что мы можем спокойно жить и работать", - уверена спикер. - У нас достаточно рабочих мест на предприятиях и в организациях. Открыты возможности для поставки своей продукции на экспорт. И, конечно, нужно сохранить все, что у нас было, все предприятия и производства".