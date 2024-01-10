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Кочанова: Главная ценность в стране - это люди
Главная ценность в стране - это люди, все решения, принимаемые на уровне государства, направлены на их комфорт и заботу. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова во время посещения городского дома-интерната для ветеранов войны и труда "Світанак" в поселке Тресковщина.
Этот визит стал продолжением республиканской благотворительной акции "От всей души". Гости посетили трудовую мастерскую, где постояльцы занимаются декоративно-прикладным творчеством, вяжут, шьют, создают куклы своими руками. А также побывали в комнатах, оценив условия проживания. Сегодня интернат стал вторым домом для 64 пожилых граждан, средний возраст постояльцев - 82 года.
В Беларуси всегда в почете были люди старшего возраста, которые своим умом, трудом внесли огромный вклад в развитие нашей страны. Их жизнь может служить примером для молодежи. Я попросила их чаще встречаться с молодыми ребятами. Это замечательные люди, у которых можно и нужно учиться любви и преданности своей стране и своему народу.
Для жильцов дома-интерната был организован праздничный концерт, перед началом которого председатель Совета Республики вручила учреждению подарочный сертификат и набор сладостей белорусского производства.
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