Кочанова: Главная ценность в стране - это люди

В Беларуси всегда в почете были люди старшего возраста, которые своим умом, трудом внесли огромный вклад в развитие нашей страны. Их жизнь может служить примером для молодежи. Я попросила их чаще встречаться с молодыми ребятами. Это замечательные люди, у которых можно и нужно учиться любви и преданности своей стране и своему народу.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси