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Кочанова: Историческая память - это основа духовных и культурных традиций белорусской нации
Историческая память - это основа духовных и культурных традиций белорусской нации. Такое мнение высказала на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления председатель Совета Республики. Наталья Кочанова отметила: значимость исторической политики государства подчеркивается поддержкой на всенародном референдуме проекта обновленной Конституции. Основной закон дополнен положениями о том, что государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Парламентарии приняли знаковые законы: "О недопущении реабилитации нацизма", а также "О геноциде белорусского народа".
Сохранение исторической памяти, как основа воспитания подрастающего поколения и в целом общества, конечно же, очень важно. Наша история и сохранение истории - то, на чем базируется это - это, прежде всего, правда. Сила в правде. И мы, обладая таким культурным наследием, историческим наследием, ведь наша страна имеет глубокие корни государственности, сегодня должны донести эту историю не только до нашего общества, но и до мирового сообщества в целом.
Сохранение исторической памяти - это тот основной фундамент, который влияет на сохранение независимости, суверенитета и безопасности нашей страны. И, конечно, здесь роль важна каждого субъекта, в том числе местного самоуправления и управления. Мы сегодня рассматривали эти вопросы, посещая учреждения образования, учреждения культуры, и понимаем, что основной фундамент закладывается именно в образовательных учреждениях
В Беларуси взят курс на популяризацию исторических знаний, доведение достижений исторической науки до широкой аудитории, позиционирование брендов древних городов и княжеств и других исторических символов белорусской государственности. В этом сегодня убедились участники выездного заседания, посещая гродненский Центр ремесел "Наследие".