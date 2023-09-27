Кочанова: Историческая память - это основа духовных и культурных традиций белорусской нации

Сохранение исторической памяти, как основа воспитания подрастающего поколения и в целом общества, конечно же, очень важно. Наша история и сохранение истории - то, на чем базируется это - это, прежде всего, правда. Сила в правде. И мы, обладая таким культурным наследием, историческим наследием, ведь наша страна имеет глубокие корни государственности, сегодня должны донести эту историю не только до нашего общества, но и до мирового сообщества в целом.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси