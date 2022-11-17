Кочанова: Местная власть не должна игнорировать обращения и жалобы граждан

Местная власть не должна игнорировать обращения и жалобы граждан, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БелТА.

17 ноября спикер проводит личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Прием проходит в Минске в здании Совета Республики. Традиционно желающих попасть на прием к Наталье Кочановой много, поэтому была организована предварительная запись.



Капремонт, арендное жилье. Многие вопросы можно было бы решить на местах, но люди, не получая поддержки от местной власти, вынуждены поднимать их на более высоком уровне.



"Создаете сами себе проблемы на ровном месте, - отметила Наталья Кочанова, обращаясь к присутствующим на приеме чиновникам городских администраций. - Почему не реагируете на обращения и жалобы граждан? Это говорит об очень низком профессионализме ваших работников. Если не может принять какое-либо решение администрация района - есть депутаты. И недопустимо, когда ЖКХ или администрации районов направляют людей в суды вместо того, чтобы решать проблемы".



Прием граждан начался 17 ноября в 10:00 и традиционно продолжится до последнего заявителя.

