Кочанова: Мир должен знать, что происходило на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны

Мир должен знать, что происходило на нашей земле во время Великой Отечественной войны. А белорусы сделают все, чтобы сохранить мир и спокойствие и не допустить повторения трагедии. Об этом заявила председатель Совета Республики.

Вместе с сенаторами и генеральным прокурором Наталья Кочанова посетила урочище Уручье. С 2021 года на этой территории обнаружено 16 ям-могил, 3 - уже в этом году. Заранее подготовленные нацистами рвы использовались как места расстрела и захоронения белорусов. По предварительным данным, в братских могилах могут покоиться более 100 тысяч убитых военнопленных, а также гражданских - стариков, женщин и детей.

