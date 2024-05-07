3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Кочанова: Мир должен знать, что происходило на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны
Мир должен знать, что происходило на нашей земле во время Великой Отечественной войны. А белорусы сделают все, чтобы сохранить мир и спокойствие и не допустить повторения трагедии. Об этом заявила председатель Совета Республики.
Вместе с сенаторами и генеральным прокурором Наталья Кочанова посетила урочище Уручье. С 2021 года на этой территории обнаружено 16 ям-могил, 3 - уже в этом году. Заранее подготовленные нацистами рвы использовались как места расстрела и захоронения белорусов. По предварительным данным, в братских могилах могут покоиться более 100 тысяч убитых военнопленных, а также гражданских - стариков, женщин и детей.
Ямы-могилы - это не что иное, как свидетельства зверств нацистских карателей. При этом о части захоронений какие-либо сведения отсутствовали. А отыскать их удалось благодаря совместной работе Генпрокуратуры с учеными, военными поисковиками и свидетелями.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов