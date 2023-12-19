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Кочанова: Молодым людям с особенностями развития важно обеспечить профессиональную подготовку и социализацию
Молодым белорусам с особенностями развития важно обеспечить профессиональную подготовку и далее социализацию. Об этом заявила спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. В Совете Республики прошло очередное заседание консультативного совета по вопросам адаптации и интеграции таких детей. В качестве примера был приведен Минский государственный колледж цифровых технологий, где обучаются особенные ребята, также руководители IT-компании, и показывают великолепные результаты.
В Беларуси достаточно системно выстроена работа. Самое главное, что мы привлекли внимание к этой проблеме, для того чтобы услышали родители, что есть возможности для реализации их детей. И то, что мы каждый раз обсуждаем на заседаниях консультативного совета, - это на самом деле дальнейшая кропотливая работа, которую проводят в системе образования, здравоохранении. А самое главное - мы готовим этих ребят к социализации в обществе.
В Беларуси людей с инвалидностью более 540 тысяч, из них почти 38 тысяч - дети. Наша страна особое внимание уделяет социальной поддержке. Функционируют территориальные центры дневного пребывания, где люди с ограниченными возможностями учатся ухаживать за собой, готовить, убирать, занимаются физическими нагрузками. Кроме того, есть специальные квартиры для адаптации к самостоятельной и независимой жизни.
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