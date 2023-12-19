Кочанова: Молодым людям с особенностями развития важно обеспечить профессиональную подготовку и социализацию

В Беларуси достаточно системно выстроена работа. Самое главное, что мы привлекли внимание к этой проблеме, для того чтобы услышали родители, что есть возможности для реализации их детей. И то, что мы каждый раз обсуждаем на заседаниях консультативного совета, - это на самом деле дальнейшая кропотливая работа, которую проводят в системе образования, здравоохранении. А самое главное - мы готовим этих ребят к социализации в обществе.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси