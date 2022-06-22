Кочанова: Наша святая обязанность - не допустить переписывания истории

Наша святая обязанность - не допустить переписывания истории! Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Сенаторы вместе с председателями областных, районных и сельских Советов депутатов 22 июня возложили цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Масюковщина". На этой территории в годы Великой Отечественной находился лагерь смерти "Шталаг-352". Здесь фашисты применяли особо жестокую систему пыток и унижений. Люди содержались в нечеловеческих условиях - в сараях, бараках, конюшнях. За три года здесь были зверски замучены 80 тысяч солдат и офицеров Красной армии и мирных жителей, согнанных в лагерь из Минска и окрестных деревень.