Кочанова: Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, экономика страны работает эффективно

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с председателями городских и районных советов депутатов, исполнительных комитетов Минской области, передает корреспондент БелТА.

"Такие встречи прошли практически во всех областях нашей страны, за исключением Могилевской, где завтра мы встречаемся с председателями городских и районных советов депутатов, исполнительных комитетов, - рассказала Наталья Кочанова. - Мы подвели итоги 2022 года. Абсолютно четко определены основные задачи, которые стоят перед нашей страной, перед руководителями всех уровней на 2023 год и в целом на пятилетку".

Спикер напомнила, что основные направления и приоритеты развития страны на пятилетку определены на VI Всебелорусском народном собрании. "В 2022-м, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, экономика нашей страны сработала нормально. Работают предприятия, организации, выплачивается заработная плата. Выполняются в полном объеме социальные программы и проекты, а мы - социально ориентированное государство, - отметила председатель Совета Республики. - Более того, в прошлом году трижды повышались пенсии. Повышалась заработная плата. И на 2023 год Президентом поставлена задача по повышению заработной платы работникам бюджетных организаций. Впервые у нас положительное сальдо. Экспорт товаров увеличился, и все те ниши, которые где-то освободились, мы постарались занять. У нас рентабельность предприятий более 13%, что говорит об эффективности их работы".



Экономика - фундамент всего, подчеркнула Наталья Кочанова. "Президент всегда это отмечает. Прежде всего мы должны обращать внимание на работу наших предприятий, организаций, учреждений. Люди должны получать зарплату, они должны иметь работу. Напомню поставленную Президентом триединую задачу: цены - занятость - зарплата", - добавила спикер.

Такие встречи с активом стали традиционными и прошли уже практически во всех областях. Завершит их встреча Натальи Кочановой с председателями городских и районных советов депутатов, исполнительных комитетов Могилевской области.