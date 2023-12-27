Кочанова о работе прямых телефонных линий: Важно не просто услышать, а найти решение

Выслушать каждого и помочь в решении наболевшего вопроса. Сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию. Рассказать о своей ситуации люди звонили со всей страны. Проблемы - самые разные: работа ЖКХ и медицины, земельные и трудовые споры, трудоустройство. Много вопросов по качеству дорог в населенных пунктах. Отдельные обращения тут же были переадресованы в профильные министерства и местные исполкомы. По словам спикера верхней палаты парламента, важно не просто услышать человека, а найти решение. К слову, звонили белорусы и со словами благодарности тем, кому уже помогло обращение в Совет Республики.