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Кочанова о работе прямых телефонных линий: Важно не просто услышать, а найти решение

Выслушать каждого и помочь в решении наболевшего вопроса. Сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию. Рассказать о своей ситуации люди звонили со всей страны. Проблемы - самые разные: работа ЖКХ и медицины, земельные и трудовые споры, трудоустройство. Много вопросов по качеству дорог в населенных пунктах. Отдельные обращения тут же были переадресованы в профильные министерства и местные исполкомы. По словам спикера верхней палаты парламента, важно не просто услышать человека, а найти решение. К слову, звонили белорусы и со словами благодарности тем, кому уже помогло обращение в Совет Республики.


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Екатерина Речиц, начальник информационно-аналитического управления секретариата Совета Республики Национального собрания Беларуси:Такое высокое доверие граждан к Совету Республики связано с тем, что работа выстроена самым серьезным образом. Всего в текущем году уже проведено порядка 300 прямых телефонных линий, 600 личных приемов граждан, порядка 2 тысяч встреч с трудовыми коллективами, гражданами по месту жительства. И уже более шести с половиной тысяч обращений рассмотрено.

Работа с населением - одно из приоритетных направлений деятельности верхней палаты парламента. К слову, положительно себя зарекомендовала и практика выездных приемов. Все вопросы, с которыми обращаются белорусы на личные приемы граждан в Совет Республики, доводятся до логического разрешения.

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