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Кочанова о визите в Китай: Я увидела очень доброе отношение к Беларуси
"Мы гордимся отношением с Великим Китаем. И я увидела здесь очень доброе отношение к Беларуси", - рассказала в программе "Панорама" председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.
Китай и китайский народ поистине с огромным уважением относятся к нашей стране, к нашему народу, к Президенту Александру Лукашенко, отметила она.
По словам парламентария, сотрудничество с Великим Китаем Беларусь развивает более трех десятилетий, у стран тесные взаимоотношения во всех отраслях. "И самое главное, что мы ментально близки. Вы знаете, я впервые в Китае. И я почувствовала, насколько действительно схожи наши подходы во внутренней и внешней политике, - рассказала Наталья Кочанова. - Если говорить про внутреннюю политику наших стран, это прежде всего люди. Самое главное - наши народы. Мы делаем все - как в Беларуси, так и в Китае - для того, чтобы наши люди жили комфортно, благополучно. Повышение благосостояния - это главные подходы во внутренней политике наших стран".
Говоря о внешней политике, председатель Совета Республики подчеркнула, что в основе подходов двух стран миролюбивая политика: "Это суверенитет и независимость, невмешательство во внутренние дела стран и продвижение политики многополярного мира".
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