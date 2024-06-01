Кочанова о визите в Китай: Я увидела очень доброе отношение к Беларуси

По словам парламентария, сотрудничество с Великим Китаем Беларусь развивает более трех десятилетий, у стран тесные взаимоотношения во всех отраслях. "И самое главное, что мы ментально близки. Вы знаете, я впервые в Китае. И я почувствовала, насколько действительно схожи наши подходы во внутренней и внешней политике, - рассказала Наталья Кочанова. - Если говорить про внутреннюю политику наших стран, это прежде всего люди. Самое главное - наши народы. Мы делаем все - как в Беларуси, так и в Китае - для того, чтобы наши люди жили комфортно, благополучно. Повышение благосостояния - это главные подходы во внутренней политике наших стран".