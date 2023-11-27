Единый день приема граждан в Минске - с какими вопросами приходили к Кочановой?

Обслуживающая компания предложила нам подписать дополнительное соглашение, датированное 2021 годом, которое требовало от нас подписания в 2023 году, что являлось грубейшим нарушением законодательства. В течение двух лет мы призывали компанию все же соблюдать наше законодательство, но из этого ничего не получилось.

Ирина Гапоненко, бухгалтер товарищества собственников