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Единый день приема граждан в Минске - с какими вопросами приходили к Кочановой?

Жители Минска со своими наболевшими вопросами сегодня обращались к сенаторам. Единый день приема граждан охватил все районы столицы. Помимо помощи, это и возможность оценить работу местных властей на местах, а также усовершенствовать законодательство. Большое количество вопросов касалось работы товариществ собственников. Поправки в Жилищный кодекс - сейчас на рассмотрении в Палате представителей. Одно из товариществ собственников заключило договор с компанией на техническое и санитарное обслуживание дома. Однако фирма начала начислять НДС в размере 20 %. Разъяснений об основаниях для увеличения стоимости жильцы дома не получили.

Обслуживающая компания предложила нам подписать дополнительное соглашение, датированное 2021 годом, которое требовало от нас подписания в 2023 году, что являлось грубейшим нарушением законодательства. В течение двух лет мы призывали компанию все же соблюдать наше законодательство, но из этого ничего не получилось.
Ирина Гапоненко, бухгалтер товарищества собственников
Очень много жалоб на работу председателей товариществ собственников, тогда, когда они не исполняют добросовестно свои функциональные обязанности. Вопросы, касаемые начисления оплаты, когда за услугу начисляется еще какой-то налог на добавленную стоимость, что абсолютно запрещено. Поэтому очень важно своевременно, оперативно принимать решения на уровне местных органов власти, республиканских органов управления.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

На приемах также присутствуют должностные лица, которые изучали темы обращений заранее. Потому в большинстве случаев граждане получают ответ на месте. Другие требуют дополнительного подключения специалистов. Ответы на них жители Минска получат в письменной форме.

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