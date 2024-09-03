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Кочанова: Политика Беларуси и Китая абсолютно идентична, в ее основе - народ
Политика Беларуси и Китая абсолютно идентична, в ее основе - народ. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюном по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране, пишет БЕЛТА.
"Наши народы ментально схожи. Когда я побывала в Китае, то в очередной раз сделала вывод, что у нас складываются такие отношения, потому что политика, проводимая в наших странах, абсолютно идентична. Там самое главное - народ, все задачи решаются для народа, так и у нас в Беларуси. Суверенитет, независимость, невмешательство во внутренние дела стран - это то, что определяет нашу внешнюю политику. Это основополагающее. Каждая страна должна жить по своим законам и развиваться так, как она считает необходимым, решая те задачи, которые она решает для своего народа", - сказала Наталья Кочанова.
Во время встречи посол подчеркнул, что его очень тронуло, как в борьбе с эпидемией COVID-19 оба народа оказали друг другу помощь и поддержку, совместно преодолевали трудности. "В такие трудные моменты в жизни страны и народа, когда ты чувствуешь такую поддержку, конечно, это дорогого стоит", - отметила спикер.
Наталья Кочанова поблагодарила Китай за поддержку при вступлении Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. "Мы очень признательны за поддержку, которую вы оказываете нашей стране, - подчеркнула спикер. - Вы видите, как мы живем. Вы на протяжении всего этого времени видели, что наша страна дружелюбная. Политика, проводимая в нашей стране, нацелена только на мир и созидание. А то, что складывается вокруг наших границ, вы можете дать объективную оценку происходящему. Мы никому не угрожаем, но нас пытаются постоянно втянуть в какие-то конфликты, которые нам абсолютно не нужны. И наш Президент делает все, чтобы удержаться в этой ситуации, чтобы народ, который испытал много лет назад эту трагедию (мы отметили 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков), не был втянут в эту войну. Нам это не надо".
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