Кочанова: Политика Беларуси и Китая абсолютно идентична, в ее основе - народ

Политика Беларуси и Китая абсолютно идентична, в ее основе - народ. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюном по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране, пишет БЕЛТА.





"Наши народы ментально схожи. Когда я побывала в Китае, то в очередной раз сделала вывод, что у нас складываются такие отношения, потому что политика, проводимая в наших странах, абсолютно идентична. Там самое главное - народ, все задачи решаются для народа, так и у нас в Беларуси. Суверенитет, независимость, невмешательство во внутренние дела стран - это то, что определяет нашу внешнюю политику. Это основополагающее. Каждая страна должна жить по своим законам и развиваться так, как она считает необходимым, решая те задачи, которые она решает для своего народа", - сказала Наталья Кочанова.

Во время встречи посол подчеркнул, что его очень тронуло, как в борьбе с эпидемией COVID-19 оба народа оказали друг другу помощь и поддержку, совместно преодолевали трудности. "В такие трудные моменты в жизни страны и народа, когда ты чувствуешь такую поддержку, конечно, это дорогого стоит", - отметила спикер.

