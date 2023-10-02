Кочанова: Порядка тысячи медицинских работников получат жилье

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, в проекте "Разговор у Президента" рассказала, какие проблемы людей решают парламентарии: "Обращения абсолютно разные. Однако принять всех, кто хотел бы попасть на прием, просто не представляется физически возможным. Это правда. Так сложилось. Люди идут с разными обращениями, предложениями, в том числе и по доработке законов. Это есть, и мы от этого отталкиваемся. Также есть вопросы, которые касаются местных органов власти, ЖКХ, здравоохранения, образования. Но мы очень оперативно это передаем в исполнительную власть".

По мнению спикера, эта цепочка - решение поступающих обращений - должна охватывать все должностные лица, которые работают с людьми: "Потому что, как правило, то, что касается работы местных органов власти, все равно мы отправляем туда для разрешения, и местным органам власти все равно приходится заниматься этими вопросами".

Особое внимание уделяется коллективным и повторным обращениям. Кочанова отметила, что количество обращений не уменьшается.

"Много людей приходит. Те, кто возвращается к нам из других стран, говорят о нравственных, духовных ценностях, о том, что сегодня еще нужно делать для того, чтобы воспитывать у молодого поколения культуру, поддерживать национальные традиции. Приходят и просто поделиться информацией. И мы это очень высоко ценим", - добавила спикер.

Также на контроле держат вопросы здравоохранения: "Мы делаем все, чтобы в больницах было больше кислородных точек, эта работа практически завершена. Сегодня мы контролируем вопросы работы высокотехнологического оборудования в больницах, обеспечение лекарственными препаратами".

На заседании Минского горисполкома были рассмотрены вопросы функционирования системы здравоохранения в Минске, в том числе обеспечение врачей арендным жильем. В ближайшее время будет введено в эксплуатацию общежитие квартирного типа. Порядка тысячи медицинских работников получат жилье.