Кочанова: Потребность экономики в кадрах должна диктовать траекторию развития высших учебных заведений страны

Потребность экономики в кадрах должна диктовать траекторию развития высших учебных заведений страны, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с ректорами столичных вузов.

До 1 сентября высшей школе предстоит решить ряд задач, поставленных главой государства. Имеющиеся предложения и наработки, которые могут быть учтены, в том числе при рассмотрении нормативных правовых актов, озвучили в Совете Республики.