3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Кочанова: Потребность экономики в кадрах должна диктовать траекторию развития высших учебных заведений страны
Потребность экономики в кадрах должна диктовать траекторию развития высших учебных заведений страны, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с ректорами столичных вузов.
До 1 сентября высшей школе предстоит решить ряд задач, поставленных главой государства. Имеющиеся предложения и наработки, которые могут быть учтены, в том числе при рассмотрении нормативных правовых актов, озвучили в Совете Республики.
При совершенствовании системы образования необходимо учитывать, насколько специалисты будут востребованы через 5 или 10 лет, отметила Наталья Кочанова. Спикер предложила комплексно подумать над тем, какие новации смогут повысить эффективность подготовки кадров.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов