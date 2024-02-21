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Кочанова: Потребность экономики в кадрах должна диктовать траекторию развития высших учебных заведений страны

Потребность экономики в кадрах должна диктовать траекторию развития высших учебных заведений страны, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с ректорами столичных вузов.

До 1 сентября высшей школе предстоит решить ряд задач, поставленных главой государства. Имеющиеся предложения и наработки, которые могут быть учтены, в том числе при рассмотрении нормативных правовых актов, озвучили в Совете Республики.

При совершенствовании системы образования необходимо учитывать, насколько специалисты будут востребованы через 5 или 10 лет, отметила Наталья Кочанова. Спикер предложила комплексно подумать над тем, какие новации смогут повысить эффективность подготовки кадров.

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