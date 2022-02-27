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Кочанова: Придя на участок в основной день голосования, можно почувствовать дух своей страны, истинное единение и патриотизм
В Беларуси продолжается голосование по изменениям в Основной закон. Придя на участок в основной день голосования, можно почувствовать дух своей страны, истинное единение и патриотизм. Таким мнением с журналистами сегодня поделилась председатель Совета Республики. Как подчеркнула Наталья Кочанова, подобные большие политические мероприятия - ответственный период в жизни Беларуси. Но вместе с тем на них присутствует приподнятое, праздничное настроение.
Спикер верхней палаты парламента также выразила надежду, что белорусы сделают правильный выбор.
Референдум, который проходит в нашей стране, очень важен. Внесение дополнений и изменений в Основной закон - это только волеизъявление народа, поэтому эти решения принимаются только референдумом. Те новеллы, которые предложены в Основной закон, прежде всего направлены на процветание нашей страны, на лучшее будущее наших детей. Я думаю, что выбор мы сделаем абсолютно правильный, потому что любим Беларусь, гордимся ею.
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