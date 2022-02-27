Кочанова: Придя на участок в основной день голосования, можно почувствовать дух своей страны, истинное единение и патриотизм

Референдум, который проходит в нашей стране, очень важен. Внесение дополнений и изменений в Основной закон - это только волеизъявление народа, поэтому эти решения принимаются только референдумом. Те новеллы, которые предложены в Основной закон, прежде всего направлены на процветание нашей страны, на лучшее будущее наших детей. Я думаю, что выбор мы сделаем абсолютно правильный, потому что любим Беларусь, гордимся ею.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси