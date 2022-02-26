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Кочанова провела встречу с группой наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с группой наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.Наталья Кочанова отметила: парламентарии глубоко погружены в те новеллы, которые внесены в Основной закон страны. Только от сенаторов поступило более 100 предложений, в том числе по сохранению исторической памяти, брака как союза между мужчиной и женщиной.

Наталья Кочанова поделилась с журналистами, что примет участие в референдуме в основной день голосования.
Спикер верхней палаты подчеркнула: Конституция - это то, что гарантирует развитие нашего государства в соответствии с теми основными направлениями, которые определены, - социальное государство и поддержка наших граждан.


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