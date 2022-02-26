Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с группой наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.Наталья Кочанова отметила: парламентарии глубоко погружены в те новеллы, которые внесены в Основной закон страны. Только от сенаторов поступило более 100 предложений, в том числе по сохранению исторической памяти, брака как союза между мужчиной и женщиной.