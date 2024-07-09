Кочанова: Проводимая работа с обращениями граждан очень эффективна

Система работы с обращениями граждан в Беларуси выстроена четко. Об этом заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова, которая 9 июля проводит прямую телефонную линию, пишет БЕЛТА.



"Я всегда обращаю внимание, что проводимая работа в соответствии с законом об обращениях граждан заслуживает всякого одобрения. У нас в стране эта система выстроена четко - прямые телефонные линии, приемы по личным вопросам, иные формы работы с обращениями граждан. Этой работой занимаются госорганы, руководители предприятий, организаций. И, действительно, это дает свои результаты. Мы это видим по количеству обращений, которые поступают, - сказала Наталья Кочанова. - Но зачастую там, где обращения есть, - это недоработки на определенном уровне, когда, может быть, не очень порядочно или не очень честно отнеслись к поступившему обращению".



В целом проводимая работа с людьми, обращениями граждан очень эффективна, отметила спикер. "Это действительно так, это правда, - подчеркнула председатель Совета Республики. - По субботам местные органы власти проводят прямые телефонные линии, по средам - приемы по личным вопросам, то есть люди имеют прямой доступ к руководителям местных органов власти, чтобы озвучить свои проблемы. Ровно так и члены правительства, депутаты всех уровней. Поэтому работа достаточно широкомасштабная. Приемов граждан достаточно, чтобы люди могли обратиться к должностному лицу за разрешением проблем. Надо внимательно следить за средствами массовой информации, где всегда дают анонс, кто будет проводить прямую линию, личный прием граждан. Для этого возможности есть у каждого гражданина".



Важным источником информации в законопроектной деятельности являются приемы граждан по личным вопросам и прямые телефонные линии, встречи с трудовыми коллективами, депутатами местных советов, представителями общественных организаций. Члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва незамедлительно включились в работу в этом направлении. Уже проведено 77 личных приемов, 27 прямых телефонных линий, более 220 встреч с трудовыми коллективами и населением по месту жительства.



Продолжена хорошо зарекомендовавшая себя практика единых дней приема граждан. Члены Совета Республики восьмого созыва уже провели такой прием в Гомельской области, и он показал, что незначительное число обращений из определенного региона не является гарантом отсутствия у местных жителей злободневных проблем. Так, за I квартал в Совет Республики от жителей этого региона поступило 171 обращение, а за один день единого приема граждан - 75 обращений.



За период работы восьмого созыва (с апреля по май) в адрес членов Совета Республики поступило 1083 обращения, что на 6% (или на 57 обращения) больше уровня соответствующего периода 2023 года. В разрезе регионов основная масса обращений - 30% - приходится на Минск, 20% - на Минскую область, на Гомельскую и Брестскую - по 12%, Гродненскую и Могилевскую - по 9%, а наименьшее число обращений поступило из Витебской области (8%).